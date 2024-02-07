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Хуситы казнят 13 гомосексуалистов

Хуситы казнят 13 гомосексуалистов

Суд хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» принял решение казнить 13 человек по обвинению в гомосексуальных связях. Об этом сообщает агентство AFP.

Суд проходил в провинции Ибб на подконтрольной хуситам территории, расположенной на западе страны. На скамье подсудимых собрали 16 человек, которым предъявили несколько обвинений в том числе «в гомосексуальных отношениях, непристойном поведении, склонении к разврату и распространении изображений, противоречащих морали». В итоге трое будут отбывать наказание в тюрьме, а остальных ждёт смертная казнь. При этом отмечается, что приговоры могут быть обжалованы.

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