Хуситы казнят 13 гомосексуалистов

157 Просмотров

Суд хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» принял решение казнить 13 человек по обвинению в гомосексуальных связях. Об этом сообщает агентство AFP.

Суд проходил в провинции Ибб на подконтрольной хуситам территории, расположенной на западе страны. На скамье подсудимых собрали 16 человек, которым предъявили несколько обвинений в том числе «в гомосексуальных отношениях, непристойном поведении, склонении к разврату и распространении изображений, противоречащих морали». В итоге трое будут отбывать наказание в тюрьме, а остальных ждёт смертная казнь. При этом отмечается, что приговоры могут быть обжалованы.