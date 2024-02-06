Польский генерал призвал депортировать украинцев из Европы

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Экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил странам Европейского союза сообща депортировать граждан Украины призывного возраста. Соответствующее заявление Скшипчак сделал 5 февраля в эфире радиостанции TOK FM.

Польский генерал обратил внимание на кризис нехватки людей в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Для решения этой проблемы он предложил «обратить внимание на граждан Украины, которые находятся в эмиграции».

«Это должна быть инициатива по отношению к правительствам в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни находились. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать», — добавил Скшипчак.