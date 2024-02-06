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«Различий не будет». Эрдоган гарантирует борьбу с терроризмом

"Различий не будет". Эрдоган гарантирует борьбу с терроризмом

Турция сохраняет непоколебимую приверженность борьбе с терроризмом во всех его проявлениях.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии в память жертв разрушительных февральских землетрясений, произошедших на юго-востоке страны в феврале 2023 года.

«Турция продолжит решительную борьбу со всеми без исключения террористическими организациями и их сторонниками, не делая различий между ними», – заявил, в частности, турецкий лидер, которого цитирует «Анадолу».

Глава государства также сообщил, что один из пострадавших в результате сегодняшнего теракта перед зданием суда в Стамбуле скончался.

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