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Главное Политика

Gallup: Рейтинг Пашиняна резко упал

Gallup: Рейтинг Пашиняна резко упал

Уровень доверия к премьер-министру Армении Николу Пашиняну снизился.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного представительством Gallup International Association в республике.

Согласно исследованию, абсолютно не доверяют премьер-министру Армении 38,1% респондентов (в ноябре 2023 года таких было 35,5%), полностью доверяют Пашиняну 15,1% (в ноябре 20,4%).

38,1% участников опроса заявили, что Конституция Армении не подлежит изменению, 34,2% допустили изменения ее некоторых положений, 13,4% высказались за принятие новой Конституции.

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