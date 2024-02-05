Хаменеи пытается вбить клин между мусульманскими странами и Израилем

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал элиты мусульманских стран воздействовать на власти своих государств, чтобы те разорвали экономические связи с Израилем и перестали оказывать ему поддержку. Об этом он заявил на встрече с командующими и офицерами ВВС и сил противовоздушной обороны армии исламской республики, сообщает ТАСС.

Хаменеи подчеркнул, что элиты исламских государств, к которым, по его мнению, относятся политики, ученые и представители СМИ, должны информировать общественность и призывать народы мусульманских стран требовать от своих правительств нанести сильный удар по Израилю, что не подразумевает вступление в войну, а означает разрыв экономических отношений с Израилем.