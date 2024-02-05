Баффетты пожертвовали Украине $500 млн и намерены потратить еще $300 млн

62 Просмотров

Говард Баффетт, средний из трех детей всемирно известного инвестора Уоррена Баффетта, стал одним из крупнейших доноров Украины. Выделив более $500 млн на гуманитарную помощь, он оказался в одном ряду с правительствами стран, которые начали поддерживать Украину после российского вторжения. Останавливаться Говард не собирается: в этом году он намерен потратить еще $300 млн.

Состояние Уоррена Баффетта, «пророка из Омахи», оценивается сейчас в $130 млрд. В индексе миллиардеров Bloomberg он занимает 7-е место в мире. Баффетт уже давно пообещал передать свое состояние (в основном это акции его инвестиционно-промышленного холдинга Berkshire Hathaway) на благотворительность после своей смерти. Вместе с тем, он ежегодно жертвует сотни миллионов долларов четырем благотворительным фондам, которыми управляют его дети.

Фонд Howard G. Buffett Foundation был создан в 1999 г. Говард Баффетт посетил Украину уже на второй месяц после начала войны, рассказывает газета The Omaha World-Herald. С тех пор побывал там 10 раз, реализуя гуманитарные проекты – от госпиталя для реабилитации раненых до ремонта окон в домах, пострадавших от российских обстрелов. Фонд много занимается проектами в сфере продовольственной безопасности. Поэтому когда летом 2022 г. ООН и Турция договорились с Украиной и Россией о создании зернового коридора, по которому возобновился морской экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, Баффетт через Всемирную продовольственную программу ООН и Агентство США по международному развитию (USAID) предоставил $20 млн на оплату двух первых поставок зерновых – в Эфиопию и Йемен.

В 2022 г., согласно отчету фонда, на Украину пришлось 49,3% всех выделенных средств (годом ранее на первом месте были США с 43%). Совокупные активы фонда в том году составили $783,5 млн.

Почти за два года войны Баффетты предоставили Украине больше денег, чем некоторые европейские страны дали в виде гуманитарной, военной и финансовой помощи в целом. Что касается именно гуманитарной помощи, то лишь семь стран, по данным Кильского института мировой экономики, выделили больше денег – США, Германия, Швейцария, Япония, Швеция, Великобритания и Нидерланды.

В Украине Howard G. Buffett Foundation занимался финансированием и обеспечением:

восстановления сельского хозяйства;

разминирования фермерских земель и деревень, снабжая спецслужбы необходимым оборудованием и транспортом;

заменой выбитых окон (заменено 120 000, выделены средства еще на 60 000);

поставок электрогенераторов;

поставок оборудования, включая быстрые ДНК-тесты, для правоохранительных органов, расследующих военные преступления российской армии и спецслужб;

строительства и обеспечения оборудованием госпиталя для солдат и мирных граждан, потерявших части тела;

продовольствия для школ и т. д.

В то время как в Вашингтоне идет политический торг относительно дальнейших поставок вооружения Украине, Баффетт планирует наращивать поддержку. На этот год его фонд ассигновал $300 млн. Еще на июньской конференции по помощи Украине он упрекал мировых лидеров в ее недостаточности (в том числе в виде оружия). «Если мы настолько политически близоруки, чтобы не делать того, что должны, через несколько лет мы поплатимся за это. Думаю, люди оглянутся назад и осознают свою ошибку», – заявил он.

Это он сказал еще до того, как республиканцы осенью заблокировали новый пакет помощи Украине, чтобы добиться реформы миграционной политики. После нескольких месяцев переговоров Сенат в воскресенье вечером представил согласованный законопроект, но консерваторы в Палате представителей, побуждаемые Дональдом Трампом, уже заявили, что он их не устраивает.

«Я не понимаю, как можно отворачиваться и смотреть в другую сторону, когда такой, как Путин, пытается уничтожить население» целой страны, – сказал Говард Баффетт The Omaha World-Herald. – Не нужно самообольщаться и думать, что раз на фронте сложилась патовая ситуация, с Путиным можно вести переговоры о мирном урегулировании».

Невозможно достичь такой договоренности, в которой Путин сдержал бы слово, считает Баффетт:

«Папа всегда говорил мне: «Нельзя заключить хорошую сделку с плохим парнем», – говорил он.