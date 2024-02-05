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В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для теракта (видео)

В Грузии задержали груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж для теракта (видео)

Согласно заявлению Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, предотвращен транзит взрывчатого вещества C-4 из Украины в Россию.

В СГБ утверждают, что взрывчатка общим весом 14 кг поступила в страну под видом аккумуляторов электромобилей. Груз был отправлен из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию и пересек турецко-грузинскую границу через КПП «Сарпи» 19 января, заявил руководитель Контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе. Пунктом назначения груза был указан Воронеж, три взрывных устройства были изъяты на российско-грузинской границе, однако еще три устройства «оставили в Тбилиси на конкретном адресе». В СГБ не исключают, что организаторы планировали устроить теракты и на территории Грузии.

СГБ указывает, что «организатором процесса» являлся уроженец Батуми, гражданин Украины Андрей Шарашидзе, который в 2020 году баллотировался в раду Одесской области от партии «Слуга народа». К процессу были подключены семь граждан Грузии, трое граждан Украины и двое граждан Армении, однако лишь Шарашидзе знал о взрывных устройствах и капсулах-детонаторах, установленных в аккумуляторах автомобиля, предполагают в СГБ.

«Что касается трех взрывных устройств, оставленных в Тбилиси, – предназначались ли они для вывоза в Россию или должны были остаться в Грузии для приведения в действие, это определит проводимое расследование», – заявил Мгеладзе.

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