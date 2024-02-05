Суд в Южной Корее оправдал главу Samsung

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Суд в Республике Корея признал председателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна невиновным в финансовых махинациях при слиянии организаций, аффилированных с корпорацией, в 2015 году. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Речь идет о компаниях Cheil Industries и Samsung C&T. Обвинение предполагало, что Ли Чжэ Ён совершил несколько неправомерных шагов, чтобы обеспечить контроль над группой компаний при наименьших издержках. Слияние компаний Cheil Industries и Samsung C&T представлялось критически важным для подготовки наследования семейного бизнеса Ли Чжэ Ёном на фоне того, что в 2014 году у его отца случился сердечный приступ.

Прокуратура подозревала Ли Чжэ Ёна в манипуляции стоимостью акций, нарушении доверия и махинациях с бухгалтерской отчетностью. Обвинение утверждало, что бизнесмен прибегал к распространению недостоверной рыночной информации, скупке акций аффилированных организаций, незаконному лоббированию сделки, чтобы снизить стоимость акций Samsung C&T и повысить цены на Cheil Industries. Ли Чжэ Ён был крупнейшим акционером Cheil Industries с долей 23,2%, а Samsung C&T фактически была головной компанией холдинга Samsung Group.

В итоге акции Cheil Industries и Samsung C&T продавались 1 к 3. Предполагалось, что различные неправомерные действия в интересах предпринимателя имели место с 2012 года. Председателю Samsung Electronics выдвинули обвинения в 2020 году. Прокуратура требовала для него пять лет тюрьмы и штраф в 500 млн вон ($373 тыс.).

Суд в понедельник не нашел незаконных действий со стороны бизнесмена в процессе наследования бизнеса и обеспечения контроля над ним. Судья постановил, что наследование не было единственной целью слияния компаний в 2015 году, а доказательств того, что от сделки финансово пострадали акционеры, нет. Ли Чжэ Ён указывал, что его личные интересы не учитывались во время слияния. Суд также признал невиновными бывших сотрудников Samsung, которых обвиняли по делу о слиянии.