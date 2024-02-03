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Компания Цукерберга установила рекорд

Компания Цукерберга установила рекорд

Акции компании Марка Цукерберга Meta Platforms, владельца Facebook и Instagram, за 2 февраля подорожали на 196 млрд долларов. Это стало самым большим однодневным приростом для любой компании в истории Уолл-стрит, сообщило агентство Reuters в субботу, 3 февраля.

Стоимость Meta выросла на 20,3% за сессию, зафиксировав наибольший однодневный процентный прирост за год и третий по величине с момента своего дебюта на Уолл-стрит в 2012 году. Ее рыночная стоимость составляет более 1,22 трлн долларов, – говорится в сообщении.

Указано, что рекордный рост акции Meta связывается с объявлением о выплате квартальных дивидендов в размере 50 центов на акцию. Также компания санкционировала дополнительный выкуп своих ценных бумаг на 50 млрд долларов.

Теперь Meta является четвертой компанией, объявившей о выплате дивидендов наряду с Apple, Microsoft и Nvidia.

Аналитики считают, что выплата дивидендов говорит о том, что компания хочет перезагрузить свою репутацию, чтобы ее воспринимали более серьезно.

Такой рост рыночной капитализации Meta затмил предыдущий рекорд Amazon, рыночная стоимость которой выросла на 190 млрд долларов 4 февраля 2022 года.

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