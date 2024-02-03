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Источник «Минвала»: На условной границе с Арменией задержан гражданин Чехии, вероятно, шпион миссии ЕС

Источник «Минвала»: На условной границе с Арменией задержан гражданин Чехии, вероятно, шпион миссии ЕС

Как сообщил источник Minval, на условной границе Азербайджана и Армении задержан гражданин Чехии, пытавшийся проникнуть в Азербайджан со стороны Армении.

В настоящее время в Баку ведут расследование и выясняют все обстоятельства. Однако есть серьезные основания полагать, что данный гражданин был агентом и выполнял шпионскую миссию. Также примечательно, что вышеупомянутый гражданин Чехии прошел через минные поля и без проблем миновал армянские посты.

Также есть серьезные основания полагать, что данный гражданин мог выполнять разведывательное задание миссии ЕС уже на территории Азербайджана. И за этими опасными играми, по всей видимости, стоит Франция.

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