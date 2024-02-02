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AZAL рекомендует покупать авиабилеты в Нахчыван заранее

AZAL рекомендует покупать авиабилеты в Нахчыван заранее

С учетом ожидаемого роста спроса на авиаперевозки по маршруту Баку-Нахчыван-Баку авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) рекомендует всем пассажирам, планирующим путешествие между этими городами, приобрести авиабилеты заранее.

Как сообщает AZAL, авиабилеты можно забронировать на официальном сайте www.azal.az, через обновленное мобильное приложение авиакомпании или приобрести в кассах AZAL.

Авиакомпания также разработала видеоинструкцию, в которой подробно рассказывается о процессе покупки билетов на сайте. Видеоматериал доступен по ссылке: https://youtu.be/9PiPTkNkBSU.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в колл-центр по электронной почте [email protected] или через WhatsApp по номеру +994(55) 204 65 54.

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