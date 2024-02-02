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Россия потеряла сразу 11 единиц бронетехники из-за атаки украинских дронов

Россия потеряла сразу 11 единиц бронетехники из-за атаки украинских дронов

На кадрах украинского беспилотника, которые были сделаны в среду, 31 января, видны большие потери среди подразделений российской армии. Лобовая атака танковой колонны закончилась потерей 100% техники и большим количеством погибших солдат, пишет Bild.

На записи видно, что около 12:50 по местному времени три основных боевых танка, один БТР и семь бронемашин движутся в направлении небольшого села Сладкое в Донецкой области. Колонна пыталась обойти с фланга село Новомихайловка и выйти на стратегически важную дорогу на Угледар, однако технику заметили украинские дроны-разведчики.

В течение нескольких часов украинские военные мобилизовали целый рой дронов-камикадзе. Внезапная атака со стороны ВСУ началась в 15:20 — незадолго до того, как российская колонна достигла линии фронта: более 20 FPV-дронов в один момент ударили по бронетехнике. Вся техника сгорела на месте, выжившие российские солдаты отступили за линию фронта.

На следующий день российские Z-блогеры раскритиковали самоубийственную тактику российского военного командования.

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