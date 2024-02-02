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В Индии отпустили китайского голубя-«шпиона»

В Индии отпустили китайского голубя-"шпиона"

В индийском городе Мумбаи выпустили на волю голубя, заключенного в ветеринарную клинику по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает агентство PTI.

Голубь был обнаружен полицейскими на пристани Пир-Пау. Подозрения правоохранителей вызвали надписи на китайском языке с внутренней стороны крыльев птицы, а также два кольца у нее на лапах – медное и алюминиевое, уточняет «Нож».

До выяснения всех обстоятельств пернаты был помещен под стражу в ветеринарную клинику Бай Сакарбай Диншоу Петит.

В ходе расследования выяснилось, что голубь не был задействован в шпионской деятельности. Он участвовал в гонках близ Тайваня, но в какой-то момент самовольно их покинул.

Ветеринары выпустили птицу из-под стражи по разрешению полиции в ответ на их запрос.

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