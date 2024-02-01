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Гафарова категорически исключила давление на Азербайджан

Гафарова категорически исключила давление на Азербайджан

Никто и ни одно государство не может оказывать давление на Азербайджан за столом переговоров.

Об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в ходе встречи с делегацией, возглавляемой спикером Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой.

По ее словам, именно Азербайджан выдвинул мирные инициативы и заинтересован в продолжении переговоров. Спикер заявила, что наша страна желает мира и надеется, что на скорое подписание мирного соглашения.

Говоря о масштабных восстановительно-строительных работах, начатых азербайджанским правительством на освобожденных территориях, председатель Милли Меджлиса указала на то, что Азербайджан ведет эту работу за счет крупных инвестиций. Бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в свои дома. Это доказывает, что Азербайджан не заинтересован в новой войне. Азербайджанский народ хочет мира, отметила Сахиба Гафарова, обратив внимание и на усилия нашей страны по обеспечению устойчивого мира и стабильности в регионе.

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