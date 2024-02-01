Пашинян жалуется на ОДКБ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в самый решающий момент оставила республику один на один со своими проблемами. Такое мнение он выразил в интервью Общественному радио страны.

«Долгое время наша концепция безопасности заключалась в следующем: Армения является членом ОДКБ, поэтому для Армении нет проблемы безопасности. Оказалось, что ОДКБ не только не обеспечила свою часть безопасности Армении, но и в самый решающий момент сказала: «Смотрите, решайте свои проблемы сами». Мы должны иметь возможность жить в этой среде и, насколько это возможно, самостоятельно обеспечивать собственную безопасность», – сообщил глава правительства.