Армения перекачает воду из реки Араз в реку Мецамор

Армения каждый год будет брать воду из реки Араз в течение 5 месяцев.
Правительство на заседании 1 февраля приняло решение о смягчении последствий снижения уровня подземных вод на территории бассейна Ахуряна. Для этого предлагается перекачивать воду из реки Араз в бассейн реки Мецамор.
В обосновании решения говорится, что из-за маловодья и воздействия изменения климата на подземные водные ресурсы происходит нарушение сбалансированного экологического состояния водного ресурса и уменьшение воды имеющихся артезианских горизонтов и реки Мецамор, что может привести к истощению водных ресурсов в данном регионе.
Воду из реки Араз предлагается брать ежегодно с 1 ноября по 31 марта следующего года в годовом разрезе.