МВД утверждает, что треш-блогер Джалилов находится в психушке

«Али-Афиеддин Джалилов, видео которого были распространены в соцсетях, находится на принудительном лечении в соответствующей психиатрической больнице из-за проблем с психологическим здоровьем».
Об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев.
Представитель министерства сообщил, что лечение подростка 2009 года рождения продолжается:
«Распространение новых видеокадров, связанных с подростком, создает путаницу. Принимая во внимание вышеизложенное, хотелось бы обратить внимание на то, что все меры, определенные законом, выполняются».
Отметим, на днях А.Джалилов закрыл свой профиль в соцсети TikTok и разместил в Telegram новое видео.