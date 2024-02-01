МВД утверждает, что треш-блогер Джалилов находится в психушке

227 Просмотров

«Али-Афиеддин Джалилов, видео которого были распространены в соцсетях, находится на принудительном лечении в соответствующей психиатрической больнице из-за проблем с психологическим здоровьем».

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев.

Представитель министерства сообщил, что лечение подростка 2009 года рождения продолжается:

«Распространение новых видеокадров, связанных с подростком, создает путаницу. Принимая во внимание вышеизложенное, хотелось бы обратить внимание на то, что все меры, определенные законом, выполняются».

Отметим, на днях А.Джалилов закрыл свой профиль в соцсети TikTok и разместил в Telegram новое видео.