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Спикер парламента Чехии «берега попутала»

Спикер парламента Чехии «берега попутала»

Спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова считает, что Запад должен «подтолкнуть Баку к переговорам с Ереваном».

«Во время моего визита в Баку я обязательно подниму эти вопросы о том, почему они не хотят находить решения, которые будут уважаться и представителями Армении. И, конечно, мы используем все наши возможности, чтобы суметь оказать такое давление на представителей Азербайджана, чтобы они продолжали участвовать в переговорах», – сказала она на пресс-конференции в Ереване.

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