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Макрон убедил Шольца занять антиазербайджанскую позицию

Макрон убедил Шольца занять антиазербайджанскую позицию

Заместитель директора французского журнала Le Figaro, азербайджанофоб Жан-Кристоф Бюиссон в эфире политического ток-шоу на армянском телеканале рассказал о своей беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы готовились к интервью с ним. Все шло как обычно. Воспользовавшись минутной тишиной, я задал вопрос Макрону: «В Карабахе происходит «геноцид» армян со стороны Азербайджана. Вы ничем не сможете им помочь?».

Макрон сказал, что пока ему одному будет трудно это сделать. Он сказал, что ничего не сможет сделать, если с ним не будет Германия. Макрон отметил, что будь у него хотя бы минимальная поддержка со стороны других стран, то он помог бы Армении», – рассказал Жан-Кристоф Бюиссон.

По его словам, французский лидер подчеркнул, что часть Европы зависит от азербайджанского газа, но ему «некоторое время назад удалось убедить в проармянской и антиазербайджанской политике» и канцлера Германии Олафа Шольца и именно после этого, кстати, Франция выступила с инициативой оказания военной помощи Армении».

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