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Антивоенного кандидата в президенты России могут признать иноагентом

Антивоенного кандидата в президенты России могут признать иноагентом

В Генпрокуратуре России рассмотрят обращение общественника Виталия Бородина с просьбой проверить политика Бориса Надеждина на предмет получения им иностранного финансирования. В случае подтверждения фактов получения им средств из-за рубежа Бородин просит признать Надеждина физлицом-иноагентом.

В обращении на имя российского генерального прокурора Игоря Краснова, с которым ознакомился RT, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) указывает на антивоенные призывы Надеждина и его критику СВО.

Общественник полагает, что собирающийся выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России Надеждин выступает против курса государства на пресечение пропаганды нацизма, экстремизма и идеологии ЛГБТ*.

Также Бородин в своём обращении указывает на то, что Надеждина поддерживает покинувшая страну либеральная оппозиция, в том числе Михаил Ходорковский. Помимо этого, в обращении руководителя ФБПК приводятся факты взаимодействия штаба Надеждина с представителями команды Навального.

Общественник считает, что в лице Надеждина «либералы» продвигают кандидата, готового проталкивать в России повестку «западных кураторов».

В связи с изложенными фактами Бородин просит Генпрокуратуру проверить Надеждина на предмет получения иностранного финансирования и в случае подтверждения инициировать вопрос о признании политика иностранным агентом.

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