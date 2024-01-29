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Зеленский: В Авдеевке заборы из трупов (видео)

Зеленский: В Авдеевке заборы из трупов (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первый год войны «Россия не пользовалась математикой, а просто выбрасывала людей, там все равно, сколько военных погибнет в войне».

«Они воспринимают людей как мясо. Я не уверен, что это их истощает, им все равно – миллион, два, три, сколько погибнет. Сейчас у нас есть, к примеру, Авдеевка, вы просто не представляете. Это заборы, заборы из трупов. Они это сделали. Просто люди лежат на поле боя друг на друге. Это заборы трупов, они их даже не забирают», – сказал президент Украины в интервью немецкому телеканалу

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