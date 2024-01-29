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В ASAN xidmət граждан будет обслуживать корейский ИИ

В ASAN xidmət граждан будет обслуживать корейский ИИ

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) применит искусственный интеллект для усовершенствования работы колл-центра.

В ASAN xidmət состоялся прием оборудования, переданного Республикой Корея в рамках программы официальной помощи развитию за 2023 год.

На встрече председателя ASAN xidmət Ульви Мехтиева с послом Кореи в Азербайджане Ли Ин-Йонгом и директором Азербайджанского офиса Корейского агентства международного сотрудничества Мун Чон Хёном был подписан протокол приема-передачи оборудования в рамках проекта о применении искусственного интеллекта в оптимизации деятельности централизованного колл-центра.

Оборудование позволит автоматизировать задачи, принимать несколько вызовов одновременно и сократить время ожидания. В то же время будет обеспечена круглосуточная работа колл-центра.

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