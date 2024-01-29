Дебилизация: треш-блогинг дополз до Азербайджана

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В соцсетях распространился видеоролик, в котором некий шутник местного разлива – тик-токовский блогер, некто Афияддин Джалилов (как выяснилось – внук известного партийного деятеля Афияддина Джалилова, чьим именем названа улица в «Белом городе»), хватает ничего не подозревающую старушку, не спеша ковылявшую по улочке, поднимает ее, затем ставит на место и начинает плясать на фоне улепетывающей восвояси бабули.

Если пролистать его страницу, много чего странного можно увидеть: как, например, этот чудак прыгает на прилавок в ресторане KFC, валяется на полу в автобусе, дерется с водителем «Скорой помощи» и пляшет в вестибюле метрополитена под песенку Кати Лель. Глядя на эту клоунаду, хочется перефразировать известную поговорку о природе, отдохнувшей на детях. Отметим, что на А. Джалилова-младшего уже поступали жалобы в полицию, но меры, тем не менее, приняты не были, так как в его блоге появлялись все новые и новые видеоролики. Мы не в курсе – родство ли с известным дедушкой является оберегом или же еще что-то – не менее убедительное, но факт нарушения общественного порядка А. Джалиловым-младшим налицо.

В принципе, дурацких видеороликов в Сети очень много, и зачастую невмешательство соответствующих органов создает неприятный прецедент, даже два: во-первых, окружающие будут думать, что отпрыски известных людей безнаказанны, а во-вторых, обязательно найдутся те, кто решит повторить те же самые действия (а то и похуже).

На самом деле, то, что происходит на кадрах – это не просто невинные забавы «джаван оглана», а треш-стрим – новомодная тенденция, популярная сегодня во всем мире, и набирающая в связи с популярностью просто фантастические обороты.

Смысл: сделать что-то из ряда вон выходящее (а иногда и нарушающее законодательство), собрать под это дело максимальное количество лайков и превратить эти лайки в звонкую монету. Некоторые видео становятся вирусными и расходятся по Сети максимальными тиражами, принося создателям стрим-«шедевров» очень большие деньги. А дурной пример, как правило, заразителен: работать и учиться хочется далеко не всем, а вот кушать и развлекаться – всем без исключения. Но вот только если человек разумный получает воспитание, образование, строит карьерную лестницу, иная часть общества считает, что «от работы кони дохнут» (а от учения – тем паче), и пускается во все тяжкие в таких соблазнительных соцсетях.

Опасность тенденции заключается в том, что и без того неумная прослойка молодежи становится еще глупее и еще более неуправляемее, так как срабатывает теория запретного плода. И если раньше подобные выбросы сдерживала цензура, сегодня сдерживающего фактора (кроме правоохранительных структур) не существует. А желающих повторить опасные стримы всегда найдется великое множество, ибо т.н. «крутизна» ведущего завораживает умы и сердца недалекой публики. Отсюда – «Синий Кит», массовые отравления лекарствами и едой, флешмобы по принципу «ударил-смылся» и так далее. Есть видео со смертельными стримами (убийство, самоубийство), есть стрим-ролики с фактами насилия над людьми и животными, и весь этот зловредный негатив заливается в Сеть, демонстрируется и находится в открытом доступе.

Ставка – на эмоциональную составляющую зрительской аудитории, это всегда работает.

С другой стороны, непонятен настрой самого общества: многим кажется, что дурацкие шутки, массово распространяющиеся в Интернете – ни что иное, как обычные приколы молодежи, и за это наказывать не надо, ибо у нас «не Северная Корея», а свободная страна, в которой каждый имеет право на самовыражение. А, тем не менее, «самовыражение», связанное с насилием и любыми другими вредоносными действиями, в том числе и нарушением общественного порядка (как в случае со стримами А. Джалилова), обязательно должно контролироваться со стороны государства.

Согласно последним данным, А. Джалилов помещен в психиатрическую клинику №1, а его родители приглашены для беседы в правоохранительные органы.

Яна Мадатова