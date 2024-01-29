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В Баку треш-блогера отправили в психушку (видео)

В Баку треш-блогера отправили в психушку (видео)

Полиция провела расследование в отношении подростка, который совершал в Баку неэтичные действия в отношении граждан и выкладывал соответствующие кадры в сеть.

Об этом сообщил сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев.

По его словам, несовершеннолетний А.Д. вместе с родителем был приглашен в отделение полиции. Полиция провела расследование касательно совершенных им действий, сказал Алиев.

«Ввиду состояния здоровья подросток госпитализирован в специализированную больницу», – сказал представитель МВД.

Отметим, в социальных сетях распространились ролики с участием подростка, который совершал неэтичные действия в отношении граждан в различных общественных местах. Свои действия подросток снимал на камеру телефона и выкладывал в сеть, что вызвало массу недовольства среди граждан.

Как пишут СМИ, этот треш-блогер является внуком Афияддина Джалилова, известного государственного и политического деятеля Азербайджана, который в свое время работал заместителем председателя Верховного Совета Азербайджанской Республики и советником президента Азербайджана. Как отмечают СМИ, внука даже назвали в честь деда.

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