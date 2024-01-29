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Грузия меняет премьер-министра 1 февраля

Грузия меняет премьер-министра 1 февраля

По информации телеканала «Имеди», премьер-министр Грузии Гиорги Гарибашвили и глава политической партии «Грузинская Мечта» Давид Кобахидзе обменяются должностями с 1 февраля.

Телеканал «Имеди» сообщает, что Кобахидзе, который является председателем партии «Грузинская Мечта», станет главой партии, а Гарибашвили, занимающий пост премьер-министра, займет место председателя партии.

Это решение было принято на совместном заседании политической партии «Грузинская Мечта». В ходе заседания были обсуждены ключевые вопросы, связанные с дальнейшим развитием партии и стратегией политической деятельности.

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