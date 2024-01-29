В МИД Ирана рассказали, когда вынесут приговор совершившему нападение на посольство Азербайджана

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Приговор суда по делу совершившего нападение на посольство Азербайджана в Иране будет объявлен в ближайшее время, заявил на сегодняшней пресс-конференции пресс-секретарь МИД Ирана Насер Кянани.

Насер Кянани напомнил, что в минувшую субботу состоялся суд над совершившим нападение на посольство Азербайджана, передает АПА.

«Еще раз выражаю свои соболезнования семье погибшего сотрудника посольства Азербайджана в Иране. Судебные органы Ирана заверили, что рассмотрят обвинения в рамках закона. Следственный процесс завершен при сотрудничестве органов юстиции двух стран. По словам судьи, приговор будет вынесен в ближайшее время. Хотя это событие было печальным для отношений двух стран, власти очень старались минимизировать его влияние на отношения. В соответствии с дорожной картой двух стран, за последний год мы стали свидетелями обмена делегациями в различных областях. Надеемся, что деятельность посольства Азербайджана в скором времени будет возобновлена», – подчеркнул представитель МИД.