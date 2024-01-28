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Отец шехида: Мой сын был награжден 9 медалями

Отец шехида: Мой сын был награжден 9 медалями

Азербайджанский военнослужащий Гасымов Гаджиали Тахир оглу, ставший шехидом после четырехмесячного пребывания в коме, был участником 44-дневной Отечественной войны. Об этом заявил отец шехида Тахир Гасымов.

По его словам, которые приводит АПА, его сын получил был тяжело ранен в ходе в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана 19 сентября прошлого года:

«Он был в коме и находился на лечении в военно-медицинском учреждении, но несмотря на усилия врачей, стал шехидом. Он прослужил в спецназе азербайджанской армии более года».

Отец шехида отметил, что его сын участвовал в освобождении нескольких оккупированных районов и был награжден 9 медалями.

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