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Главное Мир

Нидерланды тоже приостановили финансирование БАПОР

Нидерланды тоже приостановили финансирование БАПОР

Нидерланды приняли решение приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на фоне обвинений в адрес этой организации в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом говорится в пресс-релизе голландского правительства.

И.о. министра внешней торговли и развития сотрудничества Джеффри ван Леувен принял решение приостановить финансирование «после объявления о расследовании в отношении БАПОР о предполагаемой причастности его сотрудников к ужасным нападениям на Израиль 7 октября [2023 года]», отмечается в документе. Дальнейшие решения будут приняты голландскими властями после того, как станут известны результаты расследования.

«Эти обвинения слишком серьезны, – отметил ван Леувен. – Сначала нам нужно точно знать, что выявит расследование и какие шаги предпринимает ООН. Пока же Нидерланды продолжат оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе другими способами».

В 2024 году Нидерланды уже перевели €19 млн на деятельность БАПОР.

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Нидерланды тоже приостановили финансирование БАПОР
Мир

Нидерланды тоже приостановили финансирование БАПОР

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