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Пожар на танкере Marlin Luanda в Красном море потушен

Пожар на танкере Marlin Luanda в Красном море потушен

Экипаж танкера Marlin Luanda под флагом Маршалловых островов смог справиться с пожаром, который возник после попадания ракеты йеменских хуситов по судну в Аденском заливе, сообщает Associated Press.

«Мы рады сообщить, что весь экипаж на Marlin Luanda – в безопасности, а пожар в грузовом отсеке полностью потушен. Сейчас судно направляется в безопасную гавань», – сообщили в базирующейся в Сингапуре трейдерской компании Trafigura.

На тушение пожара ушло несколько часов. Накануне представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сареа заявлял о поражении ракетами британского танкера Marlin Luanda в Аденском заливе.

В свою очередь в Центральном командовании ВС США сообщили, что эсминец USS Carney сбил ракету хуситов, пытавшуюся его поразить. Также силы США уничтожили на территории Йемена противокорабельную ракету хуситов, которая была готова к пуску в направлении Красного моря.

Кроме того, фирма Ambrey, занимающаяся морской безопасностью, сообщила, что в субботу охрана сухогруза, проходившего через Аравийское море, вступила в перестрелку с группой вооруженных лиц, которые попытались подобраться к судну на катере. В итоге катер повернул обратно к другому судну, откуда его спустили. Инцидент произошел в 1,3 тыс. км к юго-востоку от города Салала в Омане, сухогруз и экипаж теперь в безопасности.

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