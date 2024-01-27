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Французы с индусами станут совместно производить оружие

Французы с индусами станут совместно производить оружие

Индия и Франция достигли соглашения о совместном производстве военной техники, включая вертолеты и подлодки, для индийских вооруженных сил и для дружественных государств, сообщает INTERFAX.RU со ссылкой на заявление правительства Индии.

Договоренностей удалось достичь в ходе визита президента Франции Макрона в Индию. Накануне он был главным гостем военного парада в честь Дня Республики Индии, встречался с премьером Нарендрой Моди, присутствовал на государственном приеме, который давала президент Индии Драупади Мурму.

Согласно заявлению, Макрон и Моди договорились расширять связи в военном производстве, ядерной энергетике, исследованиях космоса, использовании средств искусственного интеллекта в здравоохранении, сельском хозяйстве, по тематике климатических изменений.

В частности, в Индии откроют центр ремонта и обслуживания самых современных двигателей от французской компании Safran SA, а также двигателей от истребителей французского производства Dassault Rafale.

Однако стоимость сделок указывать не стали.

Индийский конгломерат Tata Group и компания Airbus также подписали соглашение о производстве гражданских вертолетов.

Кроме того, страны решили усилить сотрудничество на юго-востоке Индийского океана, на основе опыта совместных разведывательных миссий, которые проходили в 2020 и 2022 годах с заморского департамента Франции – острова Реюньон.

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