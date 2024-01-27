Протестующие в Белграде требуют отмены выборов

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Основной оппозиционный блок «Сербия против насилия» обвиняет правительство президента Александра Вучича в организации фальсификаций на парламентских и местных выборах 17 декабря, сообщает Евроньюс.

Около 2000 человек собирались у здания Конституционного суда Сербии, чтобы потребовать отмены итогов последних выборов на фоне заявлений о многочисленных нарушениях.

От здания Конституционного суда участники протеста направились к зданию Радио и телевидения Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не будет ждать оценки итогов выборов со стороны Евросоюза, указав, что соответствующие компетентные органы не нашли нарушений.

Хотя Вучич говорит, что хочет привести Сербию в Европейский союз, критики обвиняют президента в навязывании стране автократии путем взятия под контроль основных средств массовой информации и всех государственных институтов. Они призывают сербские власти утвердить верховенство закона и демократические свободы, чтобы получить возможность стать членом ЕС.