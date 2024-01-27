В Люксембурге проигнорировали посла России

151 Просмотров

Власти Люксембурга отозвали приглашение послу России в великом герцогстве Дмитрию Лобанову на церемонию памяти жертв Холокоста, которая отмечается в день освобождения Советской армией нацистского лагеря смерти Освенцим 27 января 1945 года, сообщает ТАСС. Об этом рассказал сам Дмитрий Лобанов.

Российский посол 27 января независимо от местных властей возложил венок к памятнику жертвам Холокоста «Кадиш», поставленному на месте старой городской синагоги в память депортированным и убитым нацистами люксембургским евреям.