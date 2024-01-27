Посол рассказал о готовности к президентским выборам в Азербайджане

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Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглу в специальном интервью ТАСС ответил на вопрос о том, готово ли посольство к их проведению и сколько уже находящихся в Москве азербайджанцев направило копии паспортов в адрес посольства, чтобы принять участие в голосовании на выборах президента.

Он сказал, что посольство уже готово к проведению внеочередных выборов президента Азербайджанской Республики.

«Отмечу, что за долгие годы моей работы в Москве это не первые выборы, организуемые в нашем посольстве, так что опыт есть. Но в этот раз я вижу большой энтузиазм наших граждан, проживающих в России. Уже составлены списки граждан, сформированы участковые избирательные комиссии, осуществляется процесс аккредитации международных наблюдателей и представителей СМИ. Наряду с этим проводятся техническо-организационные работы, связанные с голосованием. Как известно, в различных регионах РФ проживает большое количество граждан Азербайджана. Надо отметить, что, кроме Москвы, избирательные участки будут открыты в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, где расположены наши Генеральные Консульства. Могу с уверенностью можем заявить, что будут созданы все необходимые условия для участия наших граждан в голосовании в России», – сказал посол.