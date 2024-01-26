Численность населения России заметно снижается

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Численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составила 146,206 млн человек, следует из предварительных оценок Росстата.

За год показатель снизился на 243,8 тыс. (–0,17%).

Городское население России составляет примерно 109 млн 605,7 тыс. человек, сельское — 36 млн 597,9 тыс. Наибольший прирост численности населения за год Росстат зафиксировал в Московской области (+59,2 тыс.), Москве (+50,5 тыс.) и Тюменской области (+41,8%).

Наибольшее сокращение численности населения наблюдалось в Кемеровской и Нижегородской областях (–20,2 тыс. и –20 тыс. соответственно), а также в Саратовской и Свердловской областях (–19 тыс. и –16 тыс.).