Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США |
Техас вступил в состояние войны и отказался подчиняться Вашингтону. Главное |
Хикмет Гаджиев поблагодарил Чавушоглу и Алтуна за поддержку Азербайджана по вопросу ПАСЕ |
Со дня операции «Дашалты» минуло 32 года |
Азербайджан ждет от Армении точных карт минных полей |
Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО |
Израильский эксперт: Тегеран вряд ли вступит в прямой конфликт с Баку |
В ХАМАС готовы к обмену заложниками с Израилем |
Россия готовит масштабное наступление в Украине |
Главное Мир

Численность населения России заметно снижается

Численность населения России заметно снижается

Численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составила 146,206 млн человек, следует из предварительных оценок Росстата.

За год показатель снизился на 243,8 тыс. (–0,17%).

Городское население России составляет примерно 109 млн 605,7 тыс. человек, сельское — 36 млн 597,9 тыс. Наибольший прирост численности населения за год Росстат зафиксировал в Московской области (+59,2 тыс.), Москве (+50,5 тыс.) и Тюменской области (+41,8%).

Наибольшее сокращение численности населения наблюдалось в Кемеровской и Нижегородской областях (–20,2 тыс. и –20 тыс. соответственно), а также в Саратовской и Свердловской областях (–19 тыс. и –16 тыс.).

Теги:
Из этой рубрики
В Украине депутатам горсовета раздали повестки во время сессии (видео)
Мир

В Украине депутатам горсовета раздали повестки во время сессии (видео)

2024/01/27, 00:56
Путин о "голой вечеринке": Элита страны не должна формироваться из «чудиков, обнажающих гениталии» (видео)
Мир

Путин о «голой вечеринке»: Элита страны не должна формироваться из «чудиков, обнажающих гениталии» (видео)

2024/01/27, 00:45
Зурабишвили расстроилась, что не встретилась с Пашиняном
Мир

Зурабишвили расстроилась, что не встретилась с Пашиняном

2024/01/27, 00:25
США разместят ядерное оружие в Великобритании
Мир

США разместят ядерное оружие в Великобритании

2024/01/27, 00:13
Численность населения России заметно снижается
Мир

Численность населения России заметно снижается

2024/01/26, 23:59
Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США
Мир

Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США

2024/01/26, 23:37
СМИ: Байден попросил Нетаньяху ограничить масштабы операции в секторе Газа
Мир

СМИ: Байден попросил Нетаньяху ограничить масштабы операции в секторе Газа

2024/01/26, 23:16
Йоав Галант отреагировал на решение Международного суда ООН: "Израиль не нуждается в чтении ему лекций"
Мир

Йоав Галант отреагировал на решение Международного суда ООН: «Израиль не нуждается в чтении ему лекций»

2024/01/26, 23:03
Шарль Мишель не будет участвовать в выборах в Европейский парламент
Мир

Шарль Мишель не будет участвовать в выборах в Европейский парламент

2024/01/26, 22:31