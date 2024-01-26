Путин: «Везли, казалось бы, их граждан. Нет, долбанули туда» (видео)

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Удар двумя ракетами по перевозившему украинских пленных Ил-76 был нанесен ПВО Украины, так как «дружеский огонь» российских военных невозможен благодаря техническим особенностям и системе «свой – чужой», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Во-первых, были зафиксированы пуски двух ракет с территории, подконтрольной киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через две-три минуты. Отреагировать было практически невозможно. Во-вторых, это не могло быть ни при каких обстоятельствах «дружественным огнем», как в таких случаях говорят. Потому что самолет был поражен системами ПВО, не армейскими средствами ПЗРК и так далее, а системами, ракетами ПВО. Это видно по элементам поражения. Наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут. Там стоит система «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наши системы ПВО не сработали бы техникой», – сказал он на встрече в Санкт-Петербурге со студентами – участниками «спецоперации».

Удар по Ил-76 был нанесен либо американскими, либо французскими системами, точно будет определено в ближайшие дни, сказал Путин.

«Везли, казалось бы, их граждан. Нет, долбанули туда», – отметил Путин.

