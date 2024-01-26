Азербайджанская община Франции выразила протест ПАСЕ (фото)

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Азербайджанская община Франции осудила решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации.

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, совместное заявление было адресовано ПАСЕ от имени Координационного совета азербайджанцев Франции.

В заявлении назвали недопустимым принятие подобной резолюции в преддверии 23-й годовщины вступления Азербайджана в Совет Европы.

«Азербайджанское государство привержено решениям и резолюциям Европейского суда по правам человека. Это важный показатель сотрудничества во благо гражданского общества в стране. Расцениваем резолюцию ПАСЕ как попытку уничтожить результаты двустороннего сотрудничества», – говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что в нынешних условиях, когда у порога Европы происходят трагические геополитические события, приняв подобное решение, ПАСЕ лишь подрывает собственные ценности.

«Азербайджанская община Франции призывает ПАСЕ не превращать силу и принципы международного права в средство давления на такие страны, как Азербайджан», – говорится в заявлении.

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