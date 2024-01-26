Между Эфиопией и Сомали дипломатический накал страстей из-за порта

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С началом года, ровно 1 января, Эфиопия и непризнанное государство Сомалиленд огорошили Сомали, подписав меморандум о доступе к порту Бербера на Красном море в обмен на признание суверенитета и долю в компании «Эфиопские авиалинии», сообщает газета «Коммерсант». Речь даже заходила о возможности создания базы ВМС Эфиопии на территории Сомалиленда.

Сомали сразу резко выступило против этого меморандума, посчитав его посягательством на собственную территориальную целостность, и потребовало аннулировать соглашение. Власти тут же отозвали посла из Аддис-Абебы, сомалийцы вышли на демонстрации с осуждением Эфиопии, а террористы из сомалийской группировки «Аш-Шабаб» пригрозили местью.

Думаю, предысторию обострения нужно искать в заявлении премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда от октября 2023 года, когда он предложил соседним Джибути, Эритрее и Сомали поделиться доступом к своим портам в обмен на долю в эфиопском флагманском проекте плотины «Возрождение» на Голубом Ниле. Предложил по-хорошему, но в несколько ультимативной форме, обрисовав перспективы возможного конфликта из-за доступа к морю. Все три лидера отказались вступать в переговоры по этому вопросу.

Тут надо понимать, что Эфиопия сейчас выбилась в лидеры по экономическому росту в регионе и стремится наращивать экспорт минералов, цветов и кофе в Китай и на Ближний Восток. Однако текущие условия использования портов Джибути и отдаленного Сомали вызывают сильное удорожание логистики и делают экспорт нерентабельным. Эфиопия лишилась доступа к морю после отделения Эритреи в 1991 году. С тех пор две страны пришли к согласию, однако это хрупкий мир, и в текущем конфликте Эритрея поддержала Сомали.