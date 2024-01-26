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Главное Общество

Увеличилось количество оправдательных приговоров

Увеличилось количество оправдательных приговоров

В 2023 году суды первой инстанции вынесли заключительные решения по 15 344 делам. Об этом генеральный прокурор Кямран Алиев сказал на расширенном заседании коллегии ведомства, посвященной итогам 2023 года, сообщает Minval.az.

Он отметил, что за отчетный период уголовное преследование было прекращено по 225 делам в отношении 281 лица на основании оправдательного приговора. По его словам, в сравнении с соответствующим периодом 2022 года число оправданных увеличилось на 79 единиц. За отчетный период по 5 делам, направленным в суд Военной прокуратурой, были оправданы 6 человек, а по 1 делу производство прекращено на основании оправдательного приговора.

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