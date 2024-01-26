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Произошло 620 суицидов в Азербайджане в 2023 году 

Произошло 620 суицидов в Азербайджане в 2023 году 

В прошлом году в Азербайджане произошло 620 суицидов, сообщил генеральный прокурор Кямран Алиев в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана по итогам 2023 года, передает MInval.az.

По его словам, 180 из них были зарегистрированы в Баку, 440 – в других регионах и городах республики.

«В 2023 году возбуждено 35 уголовных дел по фактам суицида, 5 уголовных дел направлено в суд, по 2 делам вынесен приговор, 3 дела находятся на рассмотрении суда», – отметил Кямран Алиев.

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