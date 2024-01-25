США готовы обсудить с Ираком вывод войск

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В ближайшие дни США и власти Ирака начнут заседания рабочей группы Американо-иракской высшей военной комиссии (HMC), запуская процесс, который позволит перейти к двустороннему партнерству в области безопасности, говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что в августе США и Ирак обязались запустить этот процесс для обсуждения того, как изменятся сроки миссии Коалиции по борьбе с ИГ с учетом трех ключевых факторов: угрозы со стороны ИГ, оперативных и экологических требований, а также уровня возможностей иракских сил безопасности.