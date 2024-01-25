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Срок ареста Арутюняна, Гукасяна, Саакяна и других сепаратистов продлен на 4 месяца

Срок ареста Арутюняна, Гукасяна, Саакяна и других сепаратистов продлен на 4 месяца

Рассмотрены представление прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, а также ходатайства Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана по продлению срока ареста «президентов» незаконного сепаратистского режима в Карабахе Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего «министра иностранных дел» Давида Бабаяна, а также «председателя парламента» Давид Ишханяна, генералов Лёвы Мнацаканяна, Давида Манукяна, которые были арестованы правоохранительными органами Азербайджана.

Ходатайства были рассмотрены в Бинагадинском районном суде, передает АПА.

Суд удовлетворил ходатайства и продлил арест каждого обвиняемого еще на 4 месяца.

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