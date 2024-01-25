Мошенники заработали в Армении полмиллиона долларов с помощью нейросетей и образа Пашиняна

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Интернет-мошенники обокрали доверчивых граждан Армении, заполучив у них обманом полмиллиона долларов. Они используют нейронные сети для создания рекламных видеороликов, в которых известные люди призывают вложить деньги в различные коммерческие проекты и покупать акции, пишут армянские СМИ.

По данным следственного комитета Армении, обманутые граждане уже «инвестировали» в несуществующую финансовую систему полмиллиона долларов. «С помощью нейронных сетей мошенники создали рекламные объявления, в которых известные деятели – политики и бизнесмены – призывают инвестировать в различные проекты или приобретать акции различных компаний, в том числе ЗАО «Газпром Армения». Жертвами мошенников в основном становятся люди, которые не знакомы с технологиями и соглашаются предоставить свои банковские реквизиты», — говорится в сообщении следкома.

В частности, граждан «убеждал» инвестировать Никол Пашинян, образ которого также использовали мошенники.