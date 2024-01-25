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Главное Общество

Продюсера Тарану Самедову отправили за решетку на 6 лет

Продюсера Тарану Самедову отправили за решетку на 6 лет

В Баку вынесен приговор продюсеру Таране Самедовой и ее знакомому Расиму Гасанову, обвиняемым в вымогательстве путем угроз.

Приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сабины Мамедзаде, сообщает Report.

По решению суда, Тарана Самедова приговорена к 6, а Расим Гасанов – к 7 годам лишения свободы.

Таране Самедовой и Расиму Гасанову были предъявлены обвинения по статье 182.2.1 (вымогательство путем угроз группой лиц по предварительному сговору) УК АР, решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что ранее продюсер уже отбывала наказание по обвинению в привлечении женщин к проституции в целях приобретения дохода или другой выгоды.

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