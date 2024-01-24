Путин пообещал поспособствовать стабилизации ситуации в Чаде

85 Просмотров

Россия внимательно следит за ситуацией, которая складывается в Чаде, и будет всячески содействовать ее стабилизации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идриссом Деби Итно.

«Мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, и за тем, что произошло с Вашим отцом. Мы скорбим. Хочу еще раз выразить свои соболезнования.Тем не менее мы рады тому, что вам удалось провести референдум по Конституции. Уверен, что и всеобщие выборы в ближайшее время пройдут на высоком уровне. Мы рады тому, что вам удалось и удается стабилизировать ситуацию в стране. Будем всячески этому содействовать», – сказал Путин, слова которого приводит сайт Кремля.

Президент РФ отметил, что в этом году страны отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.

«Между нашими странами отношения все эти годы развиваются, в последние годы особенно интенсивно. Хочу обратить внимание на то, что и по линии Министерства иностранных дел, и по линии парламентов контакты продолжаются», -отметил он.

Кроме того, президента РФ сообщил о подготовке «солидного пакета документов», который укрепляет и расширяет договорно-правовую базу.

«У нас большие возможности по развитию наших двусторонних связей. По линии ООН мы стараемся оказывать поддержку, в том числе и гуманитарного характера, Вы знаете об этом. Намерены делать это и дальше. В гуманитарной сфере у нас отношения также развиваются. Мы увеличили в два раза квоту для студентов из Чада, которые обучаются в Российской Федерации, и в ближайшие два года готовы увеличить ее еще в два раза. Интерес, мы видим, со стороны вашей молодежи растет. И мы с удовольствием будем работать по всем этим направлениям», – добавил президент РФ.

В свою очередь президент Чада назвал «историческим» свой визит в Россию.

«Чад и Россия обладают очень долгими и давними отношениями. Последний визит президента государства Чад был в 1968 году, когда президентом Чада был господин Франсуа. Мы надеемся, что нынешний визит позволит нам укрепить наши двусторонние отношения и укрепить наши отношения во всех направлениях», – сказал он.