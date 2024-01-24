Азербайджан откроет новые таможенные посты на границе с Грузией и Россией

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В Азербайджане подготовлен проект по созданию новых таможенных постов на границе с Грузией и Россией.

Об этом сказал начальник отдела Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Вугар Ахмедов на мероприятии «Консультации с заинтересованными сторонами относительно нетарифных барьеров в торговле и правил торговли услугами», организованном Международным торговым центром совместно с Агентством поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), передает Report.

Он отметил, что реализуются проекты по повышению транзитного потенциала: «В целом ведется работа по упрощению как экспорта, так и импорта».