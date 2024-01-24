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В Уголовный кодекс добавлены новые статьи, расследование по которым будет вести СГБ

В Уголовный кодекс добавлены новые статьи, расследование по которым будет вести СГБ

Законом, подписанным президентом Азербайджана 30 декабря 2023 года и вступившим в силу 19 января 2024 года, в Уголовный кодекс Азербайджана были добавлены статьи 281-1 и 284-2.

В соответствии со статьей 281-1 Уголовного Кодекса за публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Совершение этих действий по поручению иностранных организаций и их представителей наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Новая статья 284-2 Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за распространение информации о движении или дислокации личного состава, военного оружия, боеприпасов или военной техники Вооруженных Сил Азербайджана в военное время или в боевых условиях. За совершение этих деяний грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, в случае тяжких последствий – от пяти до восьми лет.

Проведение предварительного расследования указанных преступлений возложено на Службу государственной безопасности Азербайджана.

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