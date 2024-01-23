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Главное Культура

Бари Алибасов женился в 76 лет

Бари Алибасов женился в 76 лет

Основатель группы «На-на», заслуженный артист России Бари Алибасов снова женился.

Избранницей 76-летнего продюсера стала его помощница по имени Елена, сообщает StarHit. Новоиспечённые супруги не стали устраивать пышного торжества и расписались без лишней шумихи.

«У нас никакого праздника не было, просто расписались и всё. Мы даже в ресторан не ходили. Женился, да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живём», — рассказал Алибасов.

Скандально известный продюсер и Елена вместе около двух лет. Женщина помогала Бари Каримовичу восстановиться после череды операций.

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