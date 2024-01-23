Минск набросился на НАТО с обвинениями

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НАТО нарушила Венский документ о безопасности, не пригласив Беларусь на учения альянса. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

«Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа, действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание. Страны НАТО планируют привлечь 90 тысяч военнослужащих на «крупнейшее за десятилетия» учение, но ни уведомления, ни приглашения Беларусь не получала», — написал он в соцсети X.

Кроме того, Ревенко отметил планы Польши начать учения «Драгун-2024» с «существенным превышением пороговых значений» в конце февраля. По его словам, Варшава также проигнорировала свои обязательства по Венскому документу, нарушив положения глав V и VI, которые предписывают направлять информацию об учениях и приглашать наблюдателей. Помощник министра обороны добавил, такой подход не соответствует заявленному желанию сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе.