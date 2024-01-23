Парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО |
Запад надеется в наступившем году передать Украине первые F-16 |
На «Рамштайне» обсудили поставки Киеву дальнобойного оружия и вертолетов |
ВОЗ настаивает на вакцинации европейцев от кори |
Президент Алиев велел утвердить Комиссию по конкуренции |
Бред на НТВ: «Нет такой национальности «азербайджанцы» (видео) |
Михайлов: Вот и с Азербайджаном та же ситуация |
В горах Азербайджана похолодало до -12 градусов |
В возрасте 82 лет ушел из жизни основатель Boney M (видео) |
Главное Странности

Минск набросился на НАТО с обвинениями

Минск набросился на НАТО с обвинениями

НАТО нарушила Венский документ о безопасности, не пригласив Беларусь на учения альянса. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.

«Несмотря на заявления о приверженности выполнению Венского документа, действия отдельных государств вызывают как минимум непонимание. Страны НАТО планируют привлечь 90 тысяч военнослужащих на «крупнейшее за десятилетия» учение, но ни уведомления, ни приглашения Беларусь не получала», — написал он в соцсети X.

Кроме того, Ревенко отметил планы Польши начать учения «Драгун-2024» с «существенным превышением пороговых значений» в конце февраля. По его словам, Варшава также проигнорировала свои обязательства по Венскому документу, нарушив положения глав V и VI, которые предписывают направлять информацию об учениях и приглашать наблюдателей. Помощник министра обороны добавил, такой подход не соответствует заявленному желанию сохранить действующую архитектуру безопасности в Европе.

Теги:
Из этой рубрики
Фицо: Вы думаете, что в Киеве война?
Странности

Фицо: Вы думаете, что в Киеве война?

2024/01/23, 23:21
Минск набросился на НАТО с обвинениями
Странности

Минск набросился на НАТО с обвинениями

2024/01/23, 22:59
Власти КНДР демонтировали символ объединения двух Корей (фото)
Странности

Власти КНДР демонтировали символ объединения двух Корей (фото)

2024/01/23, 22:14
Лавров опроверг сведения об использовании Россией иранских дронов
Странности

Лавров опроверг сведения об использовании Россией иранских дронов

2024/01/23, 20:27
Бред на НТВ: "Нет такой национальности "азербайджанцы" (видео)
Странности

Бред на НТВ: «Нет такой национальности «азербайджанцы» (видео)

2024/01/23, 19:39
Армения ищет новых союзников, которые защитят ее
Странности

Армения ищет новых союзников, которые защитят ее

2024/01/23, 18:10
Лавров утверждает об "отсутствии" украинских интересов в войне против России (видео)
Странности

Лавров утверждает об «отсутствии» украинских интересов в войне против России (видео)

2024/01/22, 20:40
В ПАСЕ не утвердили верительную грамоту азербайджанской делегации (обновлено)
Странности

В ПАСЕ не утвердили верительную грамоту азербайджанской делегации (обновлено)

2024/01/22, 19:34
Шведский политик боится минаретов и призывает запретить исламскую символику
Странности

Шведский политик боится минаретов и призывает запретить исламскую символику

2024/01/22, 15:01