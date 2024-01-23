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В горах Азербайджана похолодало до -12 градусов

В горах Азербайджана похолодало до -12 градусов

По информации на 18:00 23 января, в горных районах Нахчыванской АР, Карабаха и Восточного Зангезура, Газах-Гянджской, Балакян-Шекинской, Губа-Гусарской, Лянкяран-Астаринской зон, Нагорного Ширвана и центральных районов Азербайджана идет снег.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове идет мокрый снег и снег.

Температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР и центральных районах до 3 градусов тепла, в горных районах – до 4 градусов мороза, в высокогорьях – до 12 градусов мороза.

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