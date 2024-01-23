На заводе «Араз» Миноборонпрома прогремел взрыв, пострадали 3 человека

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На заводе «Араз» Министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширване произошел взрыв.

В Ширванскую городскую прокуратуру поступила информация о взрыве на заводе «Араз» Министерства оборонной промышленности сегодня около 15 часов.

В результате предварительного следствия установлено, что 3 человека – Бабаев Эльчин Джахангир оглу, 1992 года рождения, Мурадов Исмаил Интигам оглу, 2001 года рождения и Иманов Мухаммад Ильхам оглу, 1999 года рождения, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осматривает место происшествия и совершает другие необходимые процессуальные действия.

Предполагается, что инцидент произошел в результате попадания молотком по 120-мм минометному снаряду в одном из цехов завода.